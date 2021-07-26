Землетрясения зафиксировали у берегов индонезийского острова Сулавеси

Джакарта, 26 июля. Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,7 у берегов индонезийского острова Сулавеси. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало.

По данным Геологической службы США (USGS), его эпицентр находился в 230 километрах к востоку от города Палу. Очаг залегал на глубине 18 км.

Незадолго до этого специалисты Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC) зафиксировали еще одно землетрясение у побережья индонезийской провинции Северная Суматра. Эпицентр располагался в 300 км к юго-западу от города Падангсидемпуан, где проживают более 100 тыс. человек, сообщал сайт 360tv.ru.