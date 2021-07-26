Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 10:22
10:22
Общество
Метро не будет: вице-премьер Хуснуллин закрыл вопрос с ростовской подземкой
10:20
Происшествия
Трое погибли и четверо в тяжелом состоянии после страшного ДТП в Мордовии
10:19
Общество
Профессора Московской консерватории Владимира Сканави нашли мертвым в квартире
10:16
Общество
Два детеныша косули появились в национальном парке Красноярского края
10:15
Весь мир
ВВС Израиля нанесли удар по сектору Газа в ответ на запуск шаров со взрывчаткой
10:14
Общество
В России предложили запретить продажу животных на рынках и зоомагазинах
10:13
Политика
Япония внимательно отнеслась к предложению Путина по Курильским островам
10:07
Политика
МИД Японии вызвал российского посла на фоне визита Мишустина на Итуруп
10:06
Спорт
Россияне завоевали бронзу в синхронных прыжках в воду с вышки на ОИ
10:02
Общество
Россиянка объяснила, как сэкономить на перелете в Египет
Все новости

Как развивать Юго-Запад Петербурга, спросят самих жителей

  /   Обновлено: 26 июля 2021 09:41
Общество
Как развивать Юго-Запад Петербурга, спросят самих жителей
gov.spb.ru  /  Пресс-служба комитета по благоустроуйству

 

Юго-Запад Петербурга населяют свыше миллиона человек, но транспортные и экологические проблемы не решаются там десятилетиями — без учета мнений жителей строятся целые районы, в которых не хватает школ, детских садиков и даже дорог. Как должна развиваться эта территория, чтобы горожанам было там комфортно жить и работать?

Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут авторы проекта «Важно мнение каждого». В студии пресс-центра выступят:

  • Виталий Фатеичев, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге; 
  • Виталий Милонов, депутат Государственной думы ФС РФ; 
  • Александр Тетердинко, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга; 
  • Павел Луканин, председатель Общественного совета Кировского района; 
  • Сергей Кузьмин, заместитель председателя Общественного совета Красносельского района. 

Пресс-конференция состоится в понедельник, 26 июля, в 14:00.

Транспортная доступность, сохранение и развитие зеленых зон, формирование комфортной городской среды — ключевые проблемы, решения которых справедливо требуют горожане. Инициаторы проекта «Важно мнение каждого» сейчас объединяют свои предложения, чтобы создать «Программу развития Юго-Запада», для реализации которых нужны полномочия депутатов федерального регионального парламентов. 
В ходе опроса жителей в режимах офлайн и онлайн с обсуждением результатов с экспертным сообществом будет создана программа приоритетного развития Юго-Запада с учетом особенностей районов и муниципальных округов. Программа станет дорожной картой для депутатов Законодательного собрания и Госдумы от Юго-Запада Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия. 
Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.
Архив материалов и онлайн-трансляций — здесь.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

197374, Санкт-Петербург, Приморский проспект, дом 78, корпус 5.

Пишите нам: presscenter@mediapatriot.ru

Для связи в WhatsApp и Telegram: +7 960 243 8894

Для звонков: +7 999 214 8054, +7 921 952 89 55
 

 

Вернуться назад

Все новости / Общество / Как развивать Юго-Запад Петербурга, спросят самих жителей
милонов петербург фатеичев
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru