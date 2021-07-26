Как развивать Юго-Запад Петербурга, спросят самих жителей

Юго-Запад Петербурга населяют свыше миллиона человек, но транспортные и экологические проблемы не решаются там десятилетиями — без учета мнений жителей строятся целые районы, в которых не хватает школ, детских садиков и даже дорог. Как должна развиваться эта территория, чтобы горожанам было там комфортно жить и работать?

Об этом в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» расскажут авторы проекта «Важно мнение каждого». В студии пресс-центра выступят:

Виталий Фатеичев , сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге;

, сопредседатель регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге; Виталий Милонов , депутат Государственной думы ФС РФ;

, депутат Государственной думы ФС РФ; Александр Тетердинко , депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга;

, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга; Павел Луканин , председатель Общественного совета Кировского района;

, председатель Общественного совета Кировского района; Сергей Кузьмин, заместитель председателя Общественного совета Красносельского района.

Пресс-конференция состоится в понедельник, 26 июля, в 14:00.

Транспортная доступность, сохранение и развитие зеленых зон, формирование комфортной городской среды — ключевые проблемы, решения которых справедливо требуют горожане. Инициаторы проекта «Важно мнение каждого» сейчас объединяют свои предложения, чтобы создать «Программу развития Юго-Запада», для реализации которых нужны полномочия депутатов федерального регионального парламентов.

В ходе опроса жителей в режимах офлайн и онлайн с обсуждением результатов с экспертным сообществом будет создана программа приоритетного развития Юго-Запада с учетом особенностей районов и муниципальных округов. Программа станет дорожной картой для депутатов Законодательного собрания и Госдумы от Юго-Запада Санкт-Петербурга.

Мы приглашаем коллег-журналистов в студию задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет — здесь.

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