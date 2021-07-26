Чем заменить ширму: как правильно зонировать пространство в квартире

Тула, 26 июля. Вариантов зонирования квартир со свободной планировкой существует несколько. Дизайнер интерьера Екатерина Кузина рассказала ФАН о некоторых из них и о материалах, которые для этого используются.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Стеклянные перегородки — идеальный и универсальный вариант. Они добавят воздуха в помещение. Стекла могут быть тонированными, матовыми, из цветного стекла, с рисунком и фотопечатью.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Зонирование рейками идеально подойдет для небольших квартир. Они прекрасно пропускают свет и не дают ощущения замкнутости. А декоративные перегородки из МДФ, металла или пластика станут стильной частью вашего жилого пространства.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Нередко заказчики выбирают стеллаж. Тут получается два в одном: и стена, и место для хранения. При этом есть ощущение легкости и воздушности. Если добавить туда зеркала, то будет больше глубины пространства. А вечнозеленое растение (например, фикус или пальма) рядом с таким стеллажом создаст уют.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Самый быстрый способ зонирования — портьеры. Нужно всего лишь прикрепить карниз к потолку, и импровизированная стена готова. Текстиль смотрится красиво и глушит шум.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Бывает, что в помещение есть большой недостаток — отсутствие естественного солнечного света. Решение этого вопроса есть. Это так называемое фальш-окно. Свет проникает из другого помещения, что добавляет уют и располагает к более приятной обстановке.

Фото из личного архива Екатерины Кузиной /

Что делать, если в квартире невысокий потолок? Это, по мнение дизайнера, не проблема. Нужно использовать один и тот же цвет в отделке стен. Можно выбрать как светлые тона, так и глубокие, насыщенные. Тем самым сотрется визуальная граница между разными плоскостями. И помещение в целом будет казаться выше.

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