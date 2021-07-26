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Названы самые просматриваемые сериалы в онлайн-кинотеатрах России
Общество
Названы самые просматриваемые сериалы в онлайн-кинотеатрах России
pixabay.com

Москва, 26 июля. Лидерами по количеству просмотров за шесть месяцев 2021 года в российских онлайн-кинотеатрах названы сериалы «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон), «Содержанки» и «Дылды».

Большое количество просмотров также собрали проекты «Вампиры средней полосы», «Чикатило», «Пищеблок», «Топи». Более 60% россиян смотрят фильмы или сериалы в онлайн-кинотеатрах три раза в неделю или чаще. Об этом информирует ТАСС.

Россияне за последние два года стали чаще смотреть фильмы в интернете на 60%. Причинами роста популярности интернет-контента стало сокращение количества развлекательных мероприятий и ограничения работы ресторанов и кинотеатров из-за пандемии коронавируса.

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