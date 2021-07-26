Звезда «Другого мира» не видела дочь два года из-за коронавируса

Лос-Анджелес, 26 июля. Актриса Кейт Бекинсейл заявила, что не видела свою дочь в течение двух лет из-за пандемии коронавируса.

У звезды кинофраншизы «Другой мир» есть 22-летняя дочь Лили Мо Шин от голливудского актера Майкла Шина. В своем недавнем интервью она рассказала, что съемки фильма «Красотка на взводе» и коронавирусные ограничения отразились на ее отношениях с ребенком. Об этом сообщает Fox News.

«Я не видела свою дочь два года из-за всего. Кроме того, я поехала в Канаду работать, и она не могла приехать ко мне. Два года не видеться с ребенком — для меня это самая нелепая мысль. Слава богу, что есть FaceTime и все такое, но мы обе паникуем, что будем выглядеть очень старыми друг для друга», — рассказала Бекинсейл.

Лили Мо, как и ее родители, стала актрисой. Ее первая роль выпала на фильм «Невыносимая тяжесть огромного таланта».

«Она снялась в своем первом фильме в прошлом году, она играет дочь Николаса Кейджа в фильме, где Николас Кейдж играет Николаса Кейджа. И это звучит очень дико», — резюмировала Кейт.

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