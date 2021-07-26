Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве

Лос-Анджелес, 26 июля. Герцоги Сассекские планируют написать совместную книгу, в которой пойдет речь о лидерстве.

Согласно информации от источников, Маркл, возможно, возьмет пример своего мужа и выпустит собственные мемуары. Королевские эксперты предполагают, что книга Меган может стать ее первым шагом в области политики. Об этом сообщает Fox News.

Герцоги Сассекские подписали контракт с компанией Random House на сумму около 20 млн долларов. Сообщается, что сделка подразумевает написание четырех томов. Кроме мемуаров принца Гарри, будет выпущена книга о здоровье, автором которой станет Маркл.

«С такими громкими заявлениями Гарри вы можете быть уверены, что Меган также позвонят. Можно только предположить, что она напишет мемуары. Она была откровенна со своими знакомыми, рассказывала им о своих политических устремлениях в будущем», — отметил источник.

Следующая работа будет совместной. Герцоги Сассекские собираются рассказать о лидерстве и филантропии. Однако их пресс-секретарь заявил, что на данный момент запланированы только мемуары принца Гарри, которые должны выйти до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что Томас Маркл, отец Меган, планирует подать на свою дочь в суд. Он недоволен тем, что не общается с внуками.