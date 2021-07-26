Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 08:55
08:52
Армия
Трамп обещал Норвегии истребитель из компьютерной игры — NI
08:51
Шоу-бизнес
В Сети показали темнокожую версию Супермена
08:47
Общество
Психолог объяснила, почему негативные эмоции забываются быстрее позитивных
08:46
Общество
Более 400 обманутых дольщиков ждут: в Перми приступили к проекту достройки ЖК «Весна»
08:41
Экономика
Специальный экономический режим для привлечения инвесторов введут на Курилах
08:41
Общество
Названы самые просматриваемые сериалы в онлайн-кинотеатрах России
08:35
Шоу-бизнес
Звезда «Другого мира» не видела дочь два года из-за коронавируса
08:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
08:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян поразила фанатов фотографиями в океане
08:22
Политика
Саакашвили озвучил план действий Киева после запуска «СП-2»
Все новости

Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
wikimedia.org  /  Office of the Governor-General / CC BY 4.0

Лос-Анджелес, 26 июля. Герцоги Сассекские планируют написать совместную книгу, в которой пойдет речь о лидерстве.

Согласно информации от источников, Маркл, возможно, возьмет пример своего мужа и выпустит собственные мемуары. Королевские эксперты предполагают, что книга Меган может стать ее первым шагом в области политики. Об этом сообщает Fox News.

Герцоги Сассекские подписали контракт с компанией Random House на сумму около 20 млн долларов. Сообщается, что сделка подразумевает написание четырех томов. Кроме мемуаров принца Гарри, будет выпущена книга о здоровье, автором которой станет Маркл.

«С такими громкими заявлениями Гарри вы можете быть уверены, что Меган также позвонят. Можно только предположить, что она напишет мемуары. Она была откровенна со своими знакомыми, рассказывала им о своих политических устремлениях в будущем», — отметил источник.

Следующая работа будет совместной. Герцоги Сассекские собираются рассказать о лидерстве и филантропии. Однако их пресс-секретарь заявил, что на данный момент запланированы только мемуары принца Гарри, которые должны выйти до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что Томас Маркл, отец Меган, планирует подать на свою дочь в суд. Он недоволен тем, что не общается с внуками.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
принц гарри книга королевская семья меган маркл
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru