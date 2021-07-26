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Ким Кардашьян поразила фанатов фотографиями в океане
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян поразила фанатов фотографиями в океане
instagram.com  /  @kimkardashian

Лос-Анджелес, 26 июля. Актриса и модель Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram свежие фотографии, на которых она позирует в открытом купальнике.

На днях звезда шоу «Семейство Кардашьян» встретилась со своим мужем Канье Уэстом. Это был их первый семейный вечер после развода. Теперь же бизнесвумен решила отправиться в отпуск. Своей радостью она поделилась с подписчиками через соцсети.

«Назад на мой любимый остров», — подписала пост Ким.

Кардашьян надела открытый купальник телесного цвета и дополнила его подходящей в тон ковбойской шляпой. На заднем плане — чистая морская вода возле пляжа. Возможно, что в своей публикации Кардашьян подразумевала частный остров. На нем она отметила свой 40-й день рождения.

Фанаты активно обсудили наряд Ким. Они пожелали ей приятного отдыха и восхитились ее красотой.

«Не потеряй свою сережку, лучшая», — написал wilxoswag.

«Где ты? Это прекрасное место», — поинтересовалась ale_ls_20.

Ранее стало известно, что известную топ-модель Ирину Шейк заметили в компании американского актера Джейсона Судейкиса — звезды сериала «Тедд Лассо».

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