Саакашвили озвучил план действий Киева после запуска «СП-2»

Киев, 26 июля. Киев после запуска российского газопровода «Северный поток — 2» должен заняться разработкой собственных ресурсов, включая «зеленый водород».

Глава исполкома Национального совета реформ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили призвал не верить гарантиям о сохранении транзита газа через Украину после запуска «СП-2». Об этом он заявил на телеканале «Украина 24».

«То, что геополитическое значение Украины после начала работы «Северного потока — 2» будет уменьшаться – это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе «зеленый» водород», — сказал Саакашвили.

Он обвинил Москву в том, что она хочет «перекрыть» Киеву Черное море. Саакашвили объяснил это тем, что на юге страны имеется большое содержание «зеленого» водорода.

Ранее председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер назвал плюсы запуска «Северного потока — 2». Россия сможет сократить издержки транзита, а Европа будет обеспечена надежным энергоснабжением при запуске российского газопровода.