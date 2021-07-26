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Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году
Технологии
Mercedes-Benz планирует полностью перейти на электромобили к 2030 году
pixabay.com  /  PD

Штутгарт, 26 июля. Mercedes-Benz намерен полностью перейти на электрическую тягу к 2030 году. В ходе трансформации компания будет придерживаться своих целей в отношении прибыльности.

Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя. Доля подключаемых гибридов и чисто электрических автомобилей в общем объеме должна достичь 50% к 2025 году. Также, согласно поставленным целям, автомобили с ДВС будут полностью заменены на электрокары к концу десятилетия.

Начиная с 2025 года, все автомобильные платформы будут исключительно электрическими. Клиенты получат возможность выбрать каждую модель в электроварианте. Инвестиции для ускоренного перехода составят более 40 млрд долларов.

Недавно автоконцерн Honda рассказал о перспективах более стремительного перехода на электрокары. Модели с двигателями внутреннего сгорания снимут с конвейера в 2040 году.

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автомобиль mercedes-benz электрокар
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