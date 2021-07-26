«Киев уже послали»: в Сети высмеяли требование Украины о компенсации из-за «СП-2»

Киев, 26 июля. Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина считает, что Киев должен получить пакет решений в виде компенсации за "СП-2".

В Сети высмеяли заявление украинского политика и считают требования Украины неразумными. Об этом сообщает Regnum.

«Если России как владельцу газа невыгодно по любым причинам транспортировать газ через Украину, то она не будет этого делать, и так поступит любое суверенное государство», — поделился своим мнением Юрий С.

Ольга З. отметила, что Украина потеряла все. Раньше через ее территорию шел газ. Страна получала его по низкой цене, пользовалась и даже немного воровала. В руках Киева было все, но он это потерял, а теперь высказывает претензии.

Федеральное агентство новостей /

«Киев уже послали и рот ему заткнули. Никаких гарантий и отступных не будет. Предателей никто не ценит — используют и выкидывают», — считает Василий Ш.

Виталий Ч. считает, что украинцы могут радоваться тому, что получат от Германии кредит, который и так не выплатят. России же хорошо потому, что США не будут больше мешать торговле между Москвой и Берлином.

«У Киева требования к Западу! Записывайте еще один короткий анекдот!» — написал Сергей Б.

Ранее бывший министр экономики Украины Сергей Терехин заявил, что Киев переживает из-за потери «фактора сдерживания» России, а не из-за денежной стороны в вопросе «Северного потока — 2».