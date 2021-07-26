Вашингтон, 26 июля. Канал Showtime показал полноценный трейлер нового сезона сериала «Декстер», в котором главный герой возвращается к старым «увлечениям».

Девятый сезон будет состоять из 10 серий и выйдет под подзаголовком «Новая кровь». Декстера сыграет уже знакомый зрителям Майкл С. Холл. Также в сериале появятся Джон Литгоу и Дженнифер Карпентер, чьи сюжетные арки были закрыты. Однако пока неясно, каким образом их персонажи будут вплетены в повествование.

Дату премьеры нового сезона телесериала ранее раскрыл Майкл С. Холл. Артист объявил, что новые серии девятого сезона начнут выходить в эфире канала Showtime с 7 ноября. Актер уточнил, что это дата премьеры в США, информацией по остальным странам он не обладает.