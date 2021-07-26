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Showtime показал полноценный трейлер нового сезона сериала «Декстер»
Общество
Showtime показал полноценный трейлер нового сезона сериала «Декстер»
Кадр из сериала «Декстер»

Вашингтон, 26 июля. Канал Showtime показал полноценный трейлер нового сезона сериала «Декстер», в котором главный герой возвращается к старым «увлечениям».

Девятый сезон будет состоять из 10 серий и выйдет под подзаголовком «Новая кровь». Декстера сыграет уже знакомый зрителям Майкл С. Холл. Также в сериале появятся Джон Литгоу и Дженнифер Карпентер, чьи сюжетные арки были закрыты. Однако пока неясно, каким образом их персонажи будут вплетены в повествование.

Дату премьеры нового сезона телесериала ранее раскрыл Майкл С. Холл. Артист объявил, что новые серии девятого сезона начнут выходить в эфире канала Showtime с 7 ноября. Актер уточнил, что это дата премьеры в США, информацией по остальным странам он не обладает.

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кино сериал декстер
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