Японские ученые научились двигать предметы звуковыми волнами

Токио, 26 июля. Новая разработка японских ученых является аналогом лазерной ловушки и позволяет дистанционно перемещать небольшие предметы.

Метод управления массивами при помощи звуковых волн не требует сложной адресации отдельных компонентов и отличается возможностью адаптации к более широкому диапазону материалов и частиц.

Пока что специалистам удалось поднять с поверхности маленький полистироловый шарик. Несмотря на простоту работы, о широком применении технологии говорить пока рано. Однако метод также позволяет перемещать предметы бесконтактно, подобно методу Артура Эшкина, который перемещал предметы, используя лазерный свет.

Российские ученые недавно тоже сделали значимое открытие. Специалисты из Сибири научились выявлять мышьяк в воде при помощи нетоксичных сорбентов.