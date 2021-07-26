Синоптики предупредили о сильных дождях в Амурской области 27 и 28 июля

Благовещенск, 26 июля. Сильные дожди ожидаются 27 и 28 июля на всей территории Амурской области.

Соответствующей информацией поделился Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогнозируются и грозы. Самая высокая вероятность опасных дождей распространяется на центральный, южный и восточный районы регионы.

В среду стихия переместится на северо-запад области. Синоптики сообщают, что дождь повлияет на уровень воды в реках. По предварительной информации, 26 и 27 июля на Верхнем Амуре от села Игнашино до села Черняево прогнозируется подъем воды на 1,5-2,5 м, а на Селемдже около села Норск — на 0,2-0,6 м.

Синоптики ранее заявили, что погода в августе не будет сильно отличаться от среднестатистической. Термометры днем будут показывать около 21 градуса, а ночью — около 14 градусов.