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Синоптики предупредили о сильных дождях в Амурской области 27 и 28 июля

  /   Обновлено: 26 июля 2021 08:12
Происшествия
Синоптики предупредили о сильных дождях в Амурской области 27 и 28 июля
Невские Новости  /  Мурашова Кристина

Благовещенск, 26 июля. Сильные дожди ожидаются 27 и 28 июля на всей территории Амурской области.

Соответствующей информацией поделился Амурский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Прогнозируются и грозы. Самая высокая вероятность опасных дождей распространяется на центральный, южный и восточный районы регионы.

В среду стихия переместится на северо-запад области. Синоптики сообщают, что дождь повлияет на уровень воды в реках. По предварительной информации, 26 и 27 июля на Верхнем Амуре от села Игнашино до села Черняево прогнозируется подъем воды на 1,5-2,5 м, а на Селемдже около села Норск — на 0,2-0,6 м.

Синоптики ранее заявили, что погода в августе не будет сильно отличаться от среднестатистической. Термометры днем будут показывать около 21 градуса, а ночью — около 14 градусов.

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