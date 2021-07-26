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Психолог Лилеева назвала лучшие женские имена для брака и семьи
Общество
Психолог Лилеева назвала лучшие женские имена для брака и семьи
Свадебное агентство СПб Skazka project

Москва, 26 июля. Есть мнение, согласно которому люди с одинаковыми именами имеют схожие черты характера, рассказала психолог, автор трансформационных тренингов для женщин Елизавета Лилеева.

Каждое имя несет определенные вибрации его обладателю, которые оказывают влияние на его судьбу и жизнь, считает специалист. Именно поэтому девушки, которые склонны к созданию крепкой семьи и брака, часто являются обладательницами имен Анна, Полина и Юлия.

Анны умеют выстраивать прочные отношения, основанные на привязанности и уважении, Полины выходят замуж по спокойной влюбленности и создают долгосрочные и стабильные союзы. Юлии часто подчиняются мужу и становятся покладистыми и верными спутницами жизни, рассказала специалист в беседе с «Невскими новостями».

Недавно астрологи назвали самое подходящее время для вакцинации от коронавируса. По мнению экспертов, ближайшие недели являются благоприятными для подобных процедур.

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