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«Мелкий злобный хомяк»: украинцы раскритиковали Зеленского за санкции против Wildberries

  /   Обновлено: 26 июля 2021 08:26
Общество
«Мелкий злобный хомяк»: украинцы раскритиковали Зеленского за санкции против Wildberries
ФБА «Экономика сегодня»

Киев, 26 июля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против российского интернет-магазина Wildberries. Украинцы посредством соцсетей обсудили его решение.

Под новый список ограничений попал не только известный маркетплейс, но и другие физические и юридические лица. Об этом сообщает Regnum.

«Мелкий злобный хомяк, играющий в политику. Что характерно, Зеленский стреляет чаще всего себе в ногу», — написал Сергей М.

«Мелкий злобный хомяк»: украинцы раскритиковали Зеленского за санкции против Wildberries
wildberries.ru  / Prt Scr

Владимир А. не понимает, чем Wildberries помешал президенту. Он предположил, что, наверное, курьеры поставляли на Украину российские танки и оружие. Однако ему кажется, что, вероятно, Зеленскому понравились счета интернет-магазина, и он хочет украсть у них деньги.

«Странно, что они упустили санкции против детских магазинов и дворовых песочниц! Очень серьезное упущение, угроза для Украины все еще не ликвидирована!» — издевается Anatoly V.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что интернет-магазин Amazon продает те же товары, что и Wildberries, против которого Украина ввела санкции.

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зеленский соцсети wildberries
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