Микробиологи обнаружили место на Земле с полным отсутствием жизни

Вашингтон, 26 июля. Микробиологи во главе доктором биологии Ноем Фирером обнаружили полностью безжизненное место на Земле.

Этим местом оказалась сухая пустыня рядом с ледником Шеклтона в Антарктиде. Из-за сильного холода, просоленного воздуха и сухости там не могут обитать даже известные своей выносливостью микроорганизмы.

По словам специалистов, эти факторы полностью ограничивают шанс на существование микроорганизмов в таких условиях. Ученые взяли 200 образцов почвы из ледника, однако найти признаки жизни простейших так и не удалось, пишет издание Science News.

«Мы не утверждаем, что обнаружили стерильную почву. Но то, что мы не обнаружили там присутствия микроорганизмов свидетельствует, что это тот самый предел их активности, в который они войти не могут из-за сложной выживаемости», — сказал один из авторов исследования.

Недавно американские ученые обнаружили в почве Калифорнии фрагменты ДНК, природа которых оказалась не похожа ни на одну из известных.