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Спасатели ликвидировали 45 лесных пожаров за сутки в Якутии
Происшествия
Спасатели ликвидировали 45 лесных пожаров за сутки в Якутии
14.mchs.gov.ru  /  Главное управление МЧС РФ по Республике Саха (Якутия)

Якутск, 26 июля. На территории Якутии за прошедшие сутки ликвидировано 45 природных пожаров.

Общая площадь ликвидированных пожаров составила более 78 тыс. га. Отмечается, что на территории нескольких районов Якутии остается опасная лесопожарная обстановка. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Сильный ветер донес дым от лесных пожаров в Якутии до американского штата Аляска. По сообщениям телеканала CNN, дым от пожаров настолько густой, что летчики не могут подлететь для тушения пожара и выполнить свою работу.

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