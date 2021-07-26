Минфин готовит систему тестов на устойчивость бюджета к экономическим шокам

, 26 июля. Минфин собирается регулярно тестировать, насколько доходы и расходы бюджета чувствительны к экономическим шокам.

Стресс-тест будет выявлять готовность бюджета к различным кризисным сценариям изменения цен на сырьевых рынках, темпов инфляции, уровня процентных ставок, валютного курса, деловой активности, передает "Ведомости".

Такая система позволит оценить прочность экономической системы и поможет сформировать примерные планы действий в кризисных ситуациях заранее. Бюджетная политика станет более прозрачной и понятной, считает собеседник издания. По некоторым вопросам Минфин уже проводит ежегодные тестирования: например, оценивает потери доходов в случае резкого падения цен на нефть.