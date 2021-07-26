В Сети раскритиковали украинскую писательницу за предложения по языковому вопросу

Киев, 26 июля. Украинская писательница Лариса Ницой предложила в языковом вопросе брать пример с Польши и Прибалтики. Однако в Сети не оценили такой призыв.

Общественница считает, что люди, которые хотят поступить на государственную службу, в обязательном порядке должны сдать экзамен по украинскому языку. Ранее аналогично поступали Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Ницой считает, что это отличный способ объединить народ.

«Даже если чинуша знает окраинский, как это повлияет на его выбор разговорного языка, если думает чинуша на своем родном русском?» — написал realAVA.

Пользователь stepan.garba предлагает сначала спросить у собственного народа, на каком языке ему комфортно общаться. Только после этого нужно принимать решения, а не смотреть на другие страны.

«Ну хорошо, все знают украинский язык и вы вытравили русский. Допустим. А много ли научных работ на украинском языке, существует ли научная школа на украинском языке, на каком языке написаны учебники для ВУЗов и технические регламенты....их просто так в лоб не переведешь, требуются подготовка и осмысление», — отметил Ga-ga.

Еще один читатель не понимает, о каком будущем Прибалтики идет речь. В Латвии были закрыты свыше половины школ. В оставшихся заполняемость не превышает 25%. Все страны Балтии живут за счет кредитов.

Ранее стало известно, что поход жительницы Харькова в магазин привел к очередному скандалу на Украине. Посетительница киоска пожаловалась на отказ от обслуживания из-за языковых разногласий.