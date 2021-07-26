Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 08:54
08:52
Армия
Трамп обещал Норвегии истребитель из компьютерной игры — NI
08:51
Шоу-бизнес
В Сети показали темнокожую версию Супермена
08:47
Общество
Психолог объяснила, почему негативные эмоции забываются быстрее позитивных
08:46
Общество
Более 400 обманутых дольщиков ждут: в Перми приступили к проекту достройки ЖК «Весна»
08:41
Экономика
Специальный экономический режим для привлечения инвесторов введут на Курилах
08:41
Общество
Названы самые просматриваемые сериалы в онлайн-кинотеатрах России
08:35
Шоу-бизнес
Звезда «Другого мира» не видела дочь два года из-за коронавируса
08:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
08:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян поразила фанатов фотографиями в океане
08:22
Политика
Саакашвили озвучил план действий Киева после запуска «СП-2»
Все новости

В Сети раскритиковали украинскую писательницу за предложения по языковому вопросу

  /   Обновлено: 26 июля 2021 08:27
Украина
В Сети раскритиковали украинскую писательницу за предложения по языковому вопросу
Федеральное агентство новостей

Киев, 26 июля. Украинская писательница Лариса Ницой предложила в языковом вопросе брать пример с Польши и Прибалтики. Однако в Сети не оценили такой призыв.

Общественница считает, что люди, которые хотят поступить на государственную службу, в обязательном порядке должны сдать экзамен по украинскому языку. Ранее аналогично поступали Польша, Чехия, Литва, Латвия и Эстония. Ницой считает, что это отличный способ объединить народ.

«Даже если чинуша знает окраинский, как это повлияет на его выбор разговорного языка, если думает чинуша на своем родном русском?» — написал realAVA.

Пользователь stepan.garba предлагает сначала спросить у собственного народа, на каком языке ему комфортно общаться. Только после этого нужно принимать решения, а не смотреть на другие страны.

«Ну хорошо, все знают украинский язык и вы вытравили русский. Допустим. А много ли научных работ на украинском языке, существует ли научная школа на украинском языке, на каком языке написаны учебники для ВУЗов и технические регламенты....их просто так в лоб не переведешь, требуются подготовка и осмысление», — отметил Ga-ga.

Еще один читатель не понимает, о каком будущем Прибалтики идет речь. В Латвии были закрыты свыше половины школ. В оставшихся заполняемость не превышает 25%. Все страны Балтии живут за счет кредитов.

Ранее стало известно, что поход жительницы Харькова в магазин привел к очередному скандалу на Украине. Посетительница киоска пожаловалась на отказ от обслуживания из-за языковых разногласий.

Вернуться назад

Все новости / Украина / В Сети раскритиковали украинскую писательницу за предложения по языковому вопросу
украина лариса ницой прибалтика украинский язык
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru