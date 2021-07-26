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«Преступный министр»: британцы оценили политику Джонсона
Общество
«Преступный министр»: британцы оценили политику Джонсона
gov.uk

Лондон, 26 июля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отметил двухлетие занимаемой должности. Британцы подвели промежуточные итоги его действий для государства.

Политик занял свой пост 24 июля 2019 года. Основная его задача — завершить Brexit. Однако у его сограждан осталась масса вопросов. Об этом сообщает Regnum.

«Небрежные отношения, в которых он вообще не заботится о правде. Он не уникален, но это очень опасно для страны и для Тори», — прокомментировал @rupii5.

Другой пользователь уверен, что Джонсону разрешили избегать наказания. Он может давать неправильные указания, обманывать сограждан. Годы его политики показали, что соблюдать правила должны другие, но не он.

«Преступный министр», — написал @bloodslugs.

Еще один британец считает, что преданность, честность и правдивость — далекие качества от премьера. Он отвратителен, и непонятно, как он оказался на своем посту. Он похож на экс-президента США Дональда Трампа.

«Если бы Борис был африканским лидером, Запад бы называл его коррумпированным и они бы ввели санкции», — предположил @ClintonLLBrown.

Ранее в Сети высмеяли британцев за отношение к «СП-2». Автор издания The Telegraph считает газопровод угрозой и во всех бедах обвинил Россию. Даже в том, что Великобритания может остаться без газа из-за Brexit.

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