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Табачная компания Philip Morris выступила за запрет сигарет в Британии

  /   Обновлено: 26 июля 2021 07:54
Общество
Табачная компания Philip Morris выступила за запрет сигарет в Британии
pixabay.com

Лондон, 26 июля. Табачная компания Philip Morris International призвала запретить сигареты в Великобритании.

Соответствующее заявление во время интервью сделали председатель правления компании Андре Калантцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак. Они сообщили, что с сигаретами нужно поступить как с двигателями внутреннего сгорания, то есть отказаться от них в период ближайших десяти лет.

Калантцопулос подчеркнул, что компания дает положительную оценку подходу великобританских властей к электронным сигаретам и другим системам нагревания табака. Олзак при этом отметил, что у людей появится возможность увидеть мир без сигарет. Чем быстрее это случится, тем лучше.

На территории России перестанут продавать сигареты дешевле 108 рублей за пачку. С 1 апреля текущего года начали действовать поправки в «антитабачном законе».

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