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Японцы бурно оценили визит Мишустина на Курилы

  /   Обновлено: 26 июля 2021 07:52
Политика
Японцы бурно оценили визит Мишустина на Курилы
Федеральное агентство новостей

Токио, 26 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин отправится на Дальний Восток, а также посетит Курильские острова. В Японии отреагировали на планы российского политика.

Японские СМИ считают, что таким образом Москва недвусмысленно намекает на то, к какому государству стоит относить оспариваемую ими территорию. Они уверены, что Кремль не отдаст острова Японии и будет развивать регион. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Острова на 100% не вернутся. Россия не так проста. Они ей самой очень нужны в интересах своего атомного подводного флота», — отметил mur.

Пользователь gqr обеспокоен состоянием своего государства. Он считает, что Олимпиада проводится либо на подъеме, либо на спаде страны. В 1964 году Япония развивалась, теперь деградирует. Это видно по открытию ОИ-2020. Сейчас Москва ведет экономические переговоры со слабым Токио.

«Ясно, что пока существует японско-американский договор безопасности, Россия нам никогда не вернет северные острова из опасений того, что там сразу же будут развернуты американские военные базы. Нашему правительству нужно отставить в сторону свои планы и учиться вести дела с Россией без того непременного условия, что она должна отдать нам северные острова», — написал web.

Ранее стало известно, что Япония выдвинула территориальные претензии на Западную Антарктиду, открытую российскими мореплавателями.

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