Министр обороны ДНР выразил готовность быть свидетелем в ЕСПЧ против Киева

Донецк, 26 июля. Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ при рассмотрении иска Москвы.

По словам Хакимзянова, у него имеются материалы уголовного дела, которое на него завел Киев. Об этом он заявил РИА Новости.

«Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина», — сказал министр обороны.

Он назвал нужными такие иски, чтобы продемонстрировать всему миру преступления украинских властей против мирных жителей на востоке Украины. Сам Хакимзянов попал под санкции Европейского союза и Киева.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России в отношении Украины. В документе говорится про нарушение украинскими властями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.