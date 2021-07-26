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Министр обороны ДНР выразил готовность быть свидетелем в ЕСПЧ против Киева

  /   Обновлено: 26 июля 2021 08:27
Украина
Министр обороны ДНР выразил готовность быть свидетелем в ЕСПЧ против Киева
Global Look Press  /  Violetta Kuhn/dpa

Донецк, 26 июля. Первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов заявил о готовности выступить свидетелем против Киева в ЕСПЧ при рассмотрении иска Москвы.

По словам Хакимзянова, у него имеются материалы уголовного дела, которое на него завел Киев. Об этом он заявил РИА Новости.

«Если потребуется, я могу выступить свидетелем, рассказать, как все происходило. У меня остались материалы уголовного дела, которое завела на меня Украина», — сказал министр обороны.

Он назвал нужными такие иски, чтобы продемонстрировать всему миру преступления украинских властей против мирных жителей на востоке Украины. Сам Хакимзянов попал под санкции Европейского союза и Киева.

Ранее Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу России в отношении Украины. В документе говорится про нарушение украинскими властями Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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Киев иск еспч
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