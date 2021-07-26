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Программой льготного автокредитования готовы воспользоваться только 12% россиян
Общество
Программой льготного автокредитования готовы воспользоваться только 12% россиян
pixabay.com

Москва, 26 июля. Опрос показал, что только каждый восьмой россиянин воспользовался бы госпрограммой льготного автокредитования в случае ее возобновления.

Об этом свидетельствуют данные опроса РГС Банка. В случае продления программы ей хотели бы воспользоваться только 12% россиян. Почти треть россиян планируют приобрести зарубежный автомобиль, 22% готовы купить машину за свои средства, 13% опрошенных отдали предпочтение автомобилю с пробегом.

Еще 7% хотели бы приобрести транспортное средство дороже порога, на который распространяется госпрограмма льготного автокредитования — 1,5 млн руб. Большая часть респондентов не примут в ней участие по ряду причин.

Недавно представители банков и Национального бюро кредитных истории заявили, что спрос на автокредитование на территории России в текущем году может вырасти до 50%.

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