Раскрыта взаимосвязь цвета продукта с его полезными свойствами

Москва, 26 июля. Специалисты рассказали, как по цвету фруктов и овощей можно выбрать полезные для себя продукты.

Белый цвет подходит для здоровья нервов и сосудов. Рис, орехи, лук, чеснок, курица и белая рыба сглаживают эмоции, снимают раздражительность, а также способствуют улучшению зрения и работе желез внутренней секреции, передает «74.ru».

Желтый цвет продуктов подходит для памяти и творчества, а также для иммунной системы, пищеварения и нервной системы. К ним относятся груши, злаки, бананы, дыня, ананас, кукуруза и лимоны.

Оранжевый цвет — для страсти и стройности. В первую очередь это апельсины, мандарины, морковь, тыква, абрикосы и так далее. Также они помогают кровообращению и нервной системе, способствуют хорошей работе селезенки, эндокринной и легочной систем.

Ранее диетолог Маргарита Королева рассказала, чем опасны необработанные продукты питания. Продукты перед употреблением необходимо обрабатывать, а овощи и фрукты — тщательным образом промывать. Зелень также необходимо обрабатывать, поскольку ее могут поливать с использованием химических компонентов с целью роста и сохранности продукта.