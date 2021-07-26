Разработан новый способ обнаружения токсичных веществ в воде

Москва, 26 июля. Ученые из Сибирского федерального университета (СФУ) и других российских вузов разработали метод выявления мышьяка в воде с помощью картриджей с нетоксичными сорбентами.

Метод позволяет выявлять две формы опасного вещества — мышьяк III и V. Для этого понадобятся два картриджа с разработанными в лаборатории СФУ сорбентами.

«Чтобы их получить, нужны только водные растворы с использованием доступных реагентов: дешевых, распространенных, нетоксичных», — сообщила сотрудник научно-исследовательского инженерного центра «Кристалл» СФУ Светлана Дидух-Шадрина.

Этот способ позволит контролировать качество питьевой воды в случаях, когда имеется риск высокого содержания мышьяка из-за производств. Результаты исследования публикует Analytica Chimica Acta.

Ранее специалисты Томского университета разработали бюджетный катализатор, который будет способствовать нейтрализации опасных выхлопных газов автомобиля. Специалистам также удалось избежать использования дорогостоящих материалов — платины, золота и палладия.