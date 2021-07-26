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МВД России готовится убрать временное разрешение на проживание иностранцев
Политика
МВД России готовится убрать временное разрешение на проживание иностранцев
Агентство городских новостей Москва  /  Софья Сандурская

Москва, 26 июля. Решение отказаться от выдачи разрешений на временное проживание иностранцам вызвано неэффективностью данного института. Об этом сообщает МВД России.

Разрешение на временное проживание зачастую приобретается для замены документов, дающих право на осуществление трудовой деятельности. Таким образом, существующий сейчас институт временного проживания исключается из практики.

Иностранцам, которые планируют приобрести гражданство России, обязательная необходимость оформления разрешения на временное проживание перед получением вида на жительства будет излишней.

МВД России подготовило законопроект, который ликвидирует разрешения на временное проживания. Он был сделан в рамках реализации концепции миграционной политики государства. Предстоящее реформирование основано на современных подходах и с учетом накопленного опыта.

Ранее стало известно, что новый законопроект МВД может ввести три режима пребывания иностранцев в стране. Для нахождения в России иностранные граждане должны будут получить удостоверение единого образца.

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