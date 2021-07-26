Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 08:53
08:52
Армия
Трамп обещал Норвегии истребитель из компьютерной игры — NI
08:51
Шоу-бизнес
В Сети показали темнокожую версию Супермена
08:47
Общество
Психолог объяснила, почему негативные эмоции забываются быстрее позитивных
08:46
Общество
Более 400 обманутых дольщиков ждут: в Перми приступили к проекту достройки ЖК «Весна»
08:41
Экономика
Специальный экономический режим для привлечения инвесторов введут на Курилах
08:41
Общество
Названы самые просматриваемые сериалы в онлайн-кинотеатрах России
08:35
Шоу-бизнес
Звезда «Другого мира» не видела дочь два года из-за коронавируса
08:31
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл напишут книгу о лидерстве
08:28
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян поразила фанатов фотографиями в океане
08:22
Политика
Саакашвили озвучил план действий Киева после запуска «СП-2»
Все новости

Распространение COVID-19 начали выявлять путем анализа сточных вод в США
Общество
Распространение COVID-19 начали выявлять путем анализа сточных вод в США
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Вашингтон, 26 июля. Специалисты все чаще применяют в США метод, позволяющий определить распространение коронавируса в городах с помощью изучения сточных вод, сообщает The Wall Street Journal.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выделили 31 исследовательскому центру 33 млн долларов на «тестирование сточных вод в ближайшие месяцы». Методика предполагает изучение образцов воды из городской канализационной системы на предмет наличия вируса.

Такой способ позволяет получить представление о степени распространения инфекции, росте или снижении числа заразившихся. Особенно полезным он может быть в ситуации, в которой люди не желают делать тесты на заражение коронавирусом. Кроме того, методика помогает обнаружить «ранние сигналы вспышки COVID-19».

По данным WSJ, этот способ в текущем месяце применялся в городе Дейвис (штат Калифорния). Также метод использовался в тюрьмах, студенческих общежитиях и других местах одновременного проживания большого числа людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в США выявлено свыше 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 610 тыс. человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Один из пяти случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах происходит во Флориде. В качестве причин подобной ситуации специалисты называют большое количество не вакцинированных людей, ослабление превентивных мер, распространение агрессивного дельта-штамма и скопление людей внутри помещений в жаркие летние дни.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Распространение COVID-19 начали выявлять путем анализа сточных вод в США
сша пандемия коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru