Распространение COVID-19 начали выявлять путем анализа сточных вод в США

Вашингтон, 26 июля. Специалисты все чаще применяют в США метод, позволяющий определить распространение коронавируса в городах с помощью изучения сточных вод, сообщает The Wall Street Journal.

Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США выделили 31 исследовательскому центру 33 млн долларов на «тестирование сточных вод в ближайшие месяцы». Методика предполагает изучение образцов воды из городской канализационной системы на предмет наличия вируса.

Такой способ позволяет получить представление о степени распространения инфекции, росте или снижении числа заразившихся. Особенно полезным он может быть в ситуации, в которой люди не желают делать тесты на заражение коронавирусом. Кроме того, методика помогает обнаружить «ранние сигналы вспышки COVID-19».

По данным WSJ, этот способ в текущем месяце применялся в городе Дейвис (штат Калифорния). Также метод использовался в тюрьмах, студенческих общежитиях и других местах одновременного проживания большого числа людей.

По данным Университета Джонса Хопкинса, к настоящему времени в США выявлено свыше 34,4 млн случаев заражения коронавирусом, более 610 тыс. человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.

Один из пяти случаев заражения коронавирусом в Соединенных Штатах происходит во Флориде. В качестве причин подобной ситуации специалисты называют большое количество не вакцинированных людей, ослабление превентивных мер, распространение агрессивного дельта-штамма и скопление людей внутри помещений в жаркие летние дни.