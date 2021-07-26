«Красные приливы» не навредили крабам и рыбам на Камчатке

Петропавловск-Камчатский, 26 июля. Цветение токсичных водорослей в акваториях Камчатки осенью 2020 года практически не оказало пагубного влияния на крабов, рыб, а также морских млекопитающих.

Больше всего в прошлом году пострадали губки, актинии, усоногие раки, морские ежи и морские звезды гидробионтов, следует из отчета ученых Тихоокеанского института географии ДВО РАН по данным ТАСС. Однако и на местах массовой гибели этих видов наблюдается восстановление их численности.

На нескольких берегах Камчатки в прошлом году были зафиксированы выбросы морских организмов. Ученые связали это с так называемыми красными приливами.

Это не единственная смерть у российских берегов в последнее время. Недавно появилась информация о теле 66-летнего мужчины, которое два дня пролежало в Корсаковском районе на побережье Сахалина.