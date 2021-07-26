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Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале
Происшествия
Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале
Global Look Press  /  Jesus Alfonso / dpa

Гватемала, 26 июля. Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале, двое пострадали, сообщило управление по борьбе с последствиями стихийных бедствий страны.

Из-за вызванных ливнями оползней и наводнений были эвакуированы 5636 человек. Последствия стихии затронули свыше 632 тыс. жителей Гватемалы, говорится в докладе ведомства.

В результате ливней разрушены десятки зданий, более одной тысячи домов значительно повреждены. Кроме того, дожди нанесли ущерб инфраструктурным объектам.

Период дождей начинается в Гватемале в мае и, как правило, длится до ноября.

Проливные дожди и оползни также унесли жизни 138 человек в центральной части Индии. По словам министра по вопросам чрезвычайной помощи и восстановления Махараштры Виджайя Вадеттивара, число жертв муссонных дождей растет с каждым днем.

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жертвы гватемала наводнение оползни
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