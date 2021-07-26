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Пропавшего во время ДТП кота нашли в аэропорту Магадана
Общество
Пропавшего во время ДТП кота нашли в аэропорту Магадана
pixabay.com

Магадан, 26 июля. История пропавшего во время аварии кота Шина закончилась счастливо. Он нашелся через две недели в аэропорту Магадана.

Когда хозяева животного попали в страшное ДТП 8 июля, кот сбежал от испуга. Дочь попавшей в аварию женщины опубликовала пост с просьбами о помощи в поисках домашнего любимца.

Неравнодушные граждане прочесывали частные сектора и лес около места аварии. Выяснилось, что животное убежало в сторону аэропорта малой авиации, его шерсть нашли на заборе.

Спустя две недели девушке позвонили и сказали, что увидели серого кота, похожего на Шина. Это был он. Сейчас любимец находится дома в безопасности, с ним все хорошо.

«Такая счастливая история. Огромное спасибо жителям города Магадана, все так прониклись, я была в шоке», — сказала хозяйка.

Недавно неравнодушные жители Твери провели спасательную операцию, чтобы снять с дерева кошку, которую туда загнала собака.

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