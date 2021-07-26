Перечислены самые распространенные схемы мошенничества в Сети

Москва, 26 июля. Мошенники продолжают использовать проверенные схемы вымогательства в Сети. О наиболее распространенных уловках злоумышленников рассказал директор ESET Антон Пономарев.

У россиян мошенники сейчас пытаются выманивать деньги с помощью фиктивных аукционов. На торги выставляется товар, которого на самом деле не существует, заявил глава департамента корпоративного бизнеса ESET в России и СНГ.

«Когда победитель «торгов» перечисляет назначенную сумму, злоумышленники скрываются», — подчеркнул Пономарев в беседе с РИА Новости.

Другой распространенный вид мошенничества — рассылка писем о крупном выигрыше в лотерее. «Победителю» предлагают заплатить стоимость доставки или покрывающий налоги сбор.

Еще одна популярная схема — сообщения с предложением о выгодных инвестициях. Чтобы не попасться на эту уловку, эксперт рекомендует требовать личной встречи с финансовым менеджером.

IT-эксперт Кусков ранее предостерег россиян от использования банковских данных в интернете. Так можно легко лишиться денег.