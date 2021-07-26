Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России

Москва, 26 июля. Заболеваемость туберкулезом в России снизилась в два раза из расчета на 100 тысяч человек с 2010 года.

В 2020 году заболеваемость туберкулезом в стране составила 32,3 случаев на 100 тысяч населения. Об этом говорится в статистическом сборнике Минздрава России, передает РИА Новости.

«Число пациентов с впервые в жизни установленным диагнозом активного туберкулеза на 100 000 населения: 2010 год — 77,2, 2020 год — 32,3», — говорится в сборнике.

Всего это заболевание выявили почти у 47,4 тысячи человек за 2020 год, а в 2019 — у 60,5 тысячи человек. Чаще всего туберкулез выявляли в Чукотском автономном округе, Республике Туве и Приморском крае.

Также заболеваемость ВИЧ в России из расчета на 100 тысяч населения сократилась с 2015 года почти в два раза. Число пациентов с установленным впервые диагнозом ВИЧ-инфекции на 100 тысяч населения в 2015 составляло 68,5 человека. В 2020 этот показатель сократился до 35,8.