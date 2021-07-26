Диетолог предупредила о вреде выпечки и растительного масла

Канберра, 26 июля. Австралийский диетолог Сьюзи Баррелл рассказала о вредных свойствах растительного масла и выпечки из супермаркетов, сообщает Daily Mail.

По словам специалиста, растительное масло и маргарин производят из смеси масел, в которой может присутствовать пальмовое масло. Такие продукты диетолог считает лишним жиром. Выпечка в супермаркетах содержит насыщенные жиры и трансжиры, уточнила Баррелл.

Самую большую угрозу несут газированная вода и прочие освежающие безалкогольные напитки, предупредила эксперт. Пристрастие к ним связано с избыточным весом и диабетом второго типа у взрослых и с ожирением у детей.

Врач-эндокринолог, врач-диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева ранее рассказала, как распознать пальмовое масло в продуктах. Специалист посоветовала обратить внимание на такие сложные формулировки, как пальмитиновая кислота, сливочно-растительный спред и другие.