Мишустин посетил больницу на сахалинском острове Итуруп

Итуруп, 26 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на сахалинский остров Итуруп и посетил районную больницу, пообщавшись с местными врачами.

Медики попросили у Мишустина новое оборудование. Премьер заверил, что вопросы оборудования будут решены с губернатором региона. Он поблагодарил врачей за их труд, отметив важность работы медиков в удобной и комфортной обстановке.

Мишутин отправился на Дальний Восток и в Сибирь с понедельника. В ходе рабочего визита у премьер-министра запланированы встречи с главами регионов и местными жителями, а также посещение нескольких производств.