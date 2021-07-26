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Мишустин посетил больницу на сахалинском острове Итуруп
Общество
Мишустин посетил больницу на сахалинском острове Итуруп
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Итуруп, 26 июля. Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл на сахалинский остров Итуруп и посетил районную больницу, пообщавшись с местными врачами.

Медики попросили у Мишустина новое оборудование. Премьер заверил, что вопросы оборудования будут решены с губернатором региона. Он поблагодарил врачей за их труд, отметив важность работы медиков в удобной и комфортной обстановке.

Мишутин отправился на Дальний Восток и в Сибирь с понедельника. В ходе рабочего визита у премьер-министра запланированы встречи с главами регионов и местными жителями, а также посещение нескольких производств.

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