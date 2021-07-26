Мишустин обещал субсидировать РЖД издержки льготных тарифов на доставку рыбы

Москва, 26 июля. Кабмин будет субсидировать РЖД издержки, которые могут появиться в результате льготных тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ранее прилетел на южнокурильский остров Итуруп. Глава правительства тут посетит поликлиники Курильской центральной районной больницы и пообщается с медиками.

Российский премьер-министр проводит рабочий визит в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Мишустин тут будет находиться в период с 26 по 29 июля.