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Политика
Мишустин обещал субсидировать РЖД издержки льготных тарифов на доставку рыбы
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Мишустин обещал субсидировать РЖД издержки льготных тарифов на доставку рыбы

  /   Обновлено: 26 июля 2021 07:17
Политика
Мишустин обещал субсидировать РЖД издержки льготных тарифов на доставку рыбы
Агентство городских новостей Москва

Москва, 26 июля. Кабмин будет субсидировать РЖД издержки, которые могут появиться в результате льготных тарифов на перевозку рыбы с Дальнего Востока.

Соответствующее заявление сделал премьер-министр России Михаил Мишустин. Он ранее прилетел на южнокурильский остров Итуруп. Глава правительства тут посетит поликлиники Курильской центральной районной больницы и пообщается с медиками.

Российский премьер-министр проводит рабочий визит в Дальневосточном и Сибирском федеральных округах. Мишустин тут будет находиться в период с 26 по 29 июля.

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