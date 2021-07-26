Самолет с гуманитарной помощью из России прилетел на Кубу

Гавана, 26 июля. Самолет с российской гуманитарной помощью прилетел на Кубу. Соответствующей информацией поделилось министерство иностранных дел страны.

Пресс-служба МИД Кубы на странице в Twitter сообщила, что первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавируса прилетел в международный аэропорт «Хосе Марти».

Россия помогает не только Кубе. Ранее российскую гуманитарную помощь получили жители семи центральноафриканских провинциальных городов. Горожанам были отправлены продуктовые наборы.