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Самолет с гуманитарной помощью из России прилетел на Кубу

  /   Обновлено: 26 июля 2021 06:25
Политика
Самолет с гуманитарной помощью из России прилетел на Кубу
twitter.com  /  @SantiCafiero

Гавана, 26 июля. Самолет с российской гуманитарной помощью прилетел на Кубу. Соответствующей информацией поделилось министерство иностранных дел страны.

Пресс-служба МИД Кубы на странице в Twitter сообщила, что первый из двух российских самолетов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавируса прилетел в международный аэропорт «Хосе Марти».

Россия помогает не только Кубе. Ранее российскую гуманитарную помощь получили жители семи центральноафриканских провинциальных городов. Горожанам были отправлены продуктовые наборы.

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