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Австралийка Титмус завоевала золото в плавании на 400 м вольным стилем на ОИ
Спорт
Австралийка Титмус завоевала золото в плавании на 400 м вольным стилем на ОИ
pixabay.com/

, 26 июля. Спортсменка из Австралии Ариарне Титмус принесла своей стране золото на Олимпийских играх в Токио. Она стала лучшей в плавании на 400 метров вольным стилем.

Второе место завоевала американка Кэти Ледеки. Третье место заняла спортсменка из Китая Ли Бинцзе.

Сейчас Китай занимает первую строчку в медальном зачете Олимпийских играх. Спортсмены из этой страны завоевали шесть золотых, две серебряных и пять бронзовых медалей. Россия расположилась на шестом месте. Отечественные олимпийцы принесли одну золотую, четыре серебряных и две бронзовых медалей.

Норвежец Кристиан Блюменфельд ранее завоевал золотую медаль по триатлону на Олимпийских играх. Второе место занял британец Алекс Йи, третье — новозеландец Хэйден Уайлд.

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игры токио олимпиада плавание
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