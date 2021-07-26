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Инциденты со стрельбой унесли жизни 430 человек за неделю в США
Происшествия
Инциденты со стрельбой унесли жизни 430 человек за неделю в США
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Иванова

Вашингтон, 26 июля. Происшествия со стрельбой унесли жизнь минимум 430 американцев с 17 июля по 23 июля. Такой информацией поделилась телекомпания из США ABC.

Сообщается, что в США за неделю случились минимум 915 происшествий со стрельбой. Их жертвами стали 430 человек, а около тысячи американцев отделались ранениями. Телекомпания заявила, что в последние месяцы с большой скоростью увеличивается число такого рода инцидентов.

За 2020 год в США в результате использования огнестрельного оружия скончались примерно 43 тысячи американцев. Этот показатель является максимальным за период, когда исследовательская организация Gun Violence Archive, основанная в 2013 году, приводит статистику.

Инцидент такого рода совсем недавно случился в двух километрах от Белого дома. Стрельба произошла в оживленном районе Вашингтона. В результате происшествия ранения получили два человека.

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