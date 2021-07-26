Два человека утонули на Сахалине за минувшие выходные

Южно-Сахалинск, 26 июля. Подросток и молодой мужчина утонули на Сахалине за минувшие выходные.

Подросток утонул в Невельском районе 25 июля. Тело обнаружили очевидцы на берегу. Спасти 15-летнего юношу не удалось. На озере Медвежьем в Охинском районе за сутки до этого утонул 33-летний сахалинец.

Мужчина отдыхал на берегу и решил переплыть озеро, однако не учел, что недавно перенес операцию на сердце. Вскоре он скрылся под водой, спасти его не удалось.

Недавно 14-летняя ростовчанка, которая отдыхала вместе с семьей на одной из баз Зеленого острова, утонула во время купания. Следственный комитет по Ростовской области устанавливает причину.