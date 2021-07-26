Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 07:18
07:09
Общество
Минздрав сообщил о снижении заболеваемости туберкулезом в России
07:08
Общество
Перечислены самые распространенные схемы мошенничества в Сети
07:06
Происшествия
Проливные дожди привели к гибели восьми человек в Гватемале
06:58
Общество
Пропавшего во время ДТП кота нашли в аэропорту Магадана
06:46
Общество
Диетолог предупредила о вреде выпечки и растительного масла
06:42
Общество
Мишустин посетил больницу на сахалинском острове Итуруп
06:40
Общество
Мишустин пообещал рассмотреть освобождение Курил от налогов
06:34
Спорт
Пловчихи Ефимова и Чикунова вышли в финал в стометровке брассом на ОИ в Токио
06:34
Экономика
Специальный экономический режим для привлечения инвесторов введут на Курилах
06:32
Политика
Мишустин обещал субсидировать РЖД издержки льготных тарифов на доставку рыбы
Все новости

Два человека утонули на Сахалине за минувшие выходные
Происшествия
Два человека утонули на Сахалине за минувшие выходные
pixabay.com

Южно-Сахалинск, 26 июля. Подросток и молодой мужчина утонули на Сахалине за минувшие выходные.

Подросток утонул в Невельском районе 25 июля. Тело обнаружили очевидцы на берегу. Спасти 15-летнего юношу не удалось. На озере Медвежьем в Охинском районе за сутки до этого утонул 33-летний сахалинец.

Мужчина отдыхал на берегу и решил переплыть озеро, однако не учел, что недавно перенес операцию на сердце. Вскоре он скрылся под водой, спасти его не удалось.

Недавно 14-летняя ростовчанка, которая отдыхала вместе с семьей на одной из баз Зеленого острова, утонула во время купания. Следственный комитет по Ростовской области устанавливает причину.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Два человека утонули на Сахалине за минувшие выходные
смерть вода купание
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru