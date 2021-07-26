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Мошенники стали чаще подделывать сайты банков в 2021 году
Общество
Мошенники стали чаще подделывать сайты банков в 2021 году
pixabay.com

Москва, 26 июля. Мошенники стали гораздо чаще подделывать сайты банковских организаций в этом году, уже выявлено 3258 лжебанков.

Это составляет 75% от объема прошлого года, рассказали сотрудники компании Bi.Zone в беседе с РИА Новости. 2021 год показывает стабильный рост количества таких ресурсов, отметил директор блока экспертных сервисов компании Евгений Волошин.

Сайты выполнены с высокой точностью, включая дизайнерское оформление известных банковских продуктов и узнаваемый интерфейс. Мастерски подделывают официальную страницу авторизации банка, также они предлагают перевести деньги с карты на карту и просят пользователя ввести персональные данные, таким образом собирая личные сведения россиян.

Недавно исследование показало повышение уровня финансовой грамотности среди россиян. Этому поспособствовала пандемия коронавируса, во время которой гражданам пришлось столкнуться с новыми инструментами.

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