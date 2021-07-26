«Время упущено»: украинский политолог не верит в решение проблемы по Донбассу и Крыму

Киев, 26 июля. В свете последних событий Украина вряд ли проведет эффективную «Крымскую платформу», которая позволила бы решить одновременно судьбу Донбасса и Крыма.

Геополитическая ситуация вокруг Москвы и Киева изменилась. Президент Украины Владимир Зеленский провел неудачные переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель. Также прошел скандальный форум между Грузией, Молдовой и Украиной, а переговоры лидеров Киева и Вашингтона были отложены. Об этом сообщает ИноСМИ.

«Украине крайне трудно будет провести эффективную «Крымскую платформу»», — отметил политолог Виктор Небоженко.

Она помогла бы обсудить целостную проблему Крыма и Донбасса. Эксперт считает, что Россия была готова совершить обмен. Она могла оставить полуостров, но вернуть ЛДНР в состав Украины. Однако это время упущено.

«Международная обстановка вокруг России и внутриполитическая ситуация на Украине изменилась», — подчеркнул Небоженко.

Ранее украинский энергетик Юрий Корольчук заявил, что Донецкая и Луганская народные республики смогут прожить и развиться без участия Киева.