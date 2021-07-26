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Россия будет платить Евросоюзу углеродный налог на 1,1 млрд евро в год
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Экономика
Россия будет платить Евросоюзу углеродный налог на 1,1 млрд евро в год
wikipedia.org  /  Andrew Butko

Москва, 26 июля. Россия будет ежегодно платить более миллиарда евро пошлин, если европейские страны начнут в полной мере взимать предложенный Еврокомиссией трансграничный углеродный налог.

Поставщики товаров из России со значительным углеродным следом, в числе которых сталь, железо, азотные удобрения, электроэнергия и прочие, будут вынуждены выплачивать дополнительную пошлину в размере 16% от стоимости продукта, сообщает со ссылкой на собственные расчеты по утвержденной в Минэкономразвития РФ методике РБК.

В прошлом году Россия поставила в Евросоюз такие товары почти на 7 миллиардов евро. Поэтому ежегодный налог может составить 1,1 млрд евро.

Глава Минприроды РФ Александр Козлов оценивал ежегодные потери российского бизнеса от углеродного налога ЕС в 3 млрд евро. По его словам, угольные, металлургические, нефтеперерабатывающие и другие предприятия находятся в зоне риска из-за ужесточения международного климатического регулирования.

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россия ес углеродный налог
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