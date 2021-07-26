Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные

Москва, 26 июля. Картина «Время» возглавила российский кинопрокат за период с 22 по 25 июля. Фильм собрал 160,4 млн руб.

Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. За основу картины М. Найта Шьямалана был взят швейцарский комикс «Замок из песка». Фильм вышел в российский кинопрокат 22 июля.

Сюжет рассказывает об отдыхающих на побережье героях, которые во время уикенда обнаружили, что течение времени ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Главные роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

Недавно российский фильм «Чернобыль» Данилы Козловского попал в международный рейтинг стримингового сервиса Netflix. Картина заняла второе место.