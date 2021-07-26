Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 июля 05:48
05:46
Политика
«Время упущено»: украинский политолог не верит в решение проблемы по Донбассу и Крыму
05:45
Экономика
Россия будет платить Евросоюзу углеродный налог на 1,1 млрд евро в год
05:44
Общество
Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные
05:30
Общество
Россиянам назвали самые удачные дни для работ на огороде в августе
05:29
Общество
Вильфанд спрогнозировал продолжение купального сезона в августе в Москве
05:27
Общество
Украинец раскритиковал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за русский язык в трейлере
05:26
Общество
Россиян предупредили об изменении цен на авиабилеты
05:26
Общество
«Проамериканская партия»: немцы разгневаны «Зелеными» за критику «СП-2»
05:25
Спорт
«Большой удачи»: россияне поддержали фехтовальщиков и гимнастов перед Олимпиадой
05:08
Политика
«Хуаньцю шибао»: Запад не может победить Россию через силу, а потому прибегает к махинациям
Все новости

Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные
Общество
Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 26 июля. Картина «Время» возглавила российский кинопрокат за период с 22 по 25 июля. Фильм собрал 160,4 млн руб.

Об этом свидетельствуют данные портала kinobusiness.com. За основу картины М. Найта Шьямалана был взят швейцарский комикс «Замок из песка». Фильм вышел в российский кинопрокат 22 июля.

Сюжет рассказывает об отдыхающих на побережье героях, которые во время уикенда обнаружили, что течение времени ускорилось настолько, что они стали стареть на глазах. Главные роли в фильме исполнили Гаэль Гарсиа Берналь, Вики Крипс, Элайза Сканлен и другие.

Недавно российский фильм «Чернобыль» Данилы Козловского попал в международный рейтинг стримингового сервиса Netflix. Картина заняла второе место.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Триллер «Время» стал лидером российского кинопроката в выходные
россия фильм время
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru