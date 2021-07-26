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Россиянам назвали самые удачные дни для работ на огороде в августе
Общество
Россиянам назвали самые удачные дни для работ на огороде в августе
pixabay.com

Москва, 26 июля. Август — продуктивный месяц для дачников, во время которого пора собирать созревший урожай, перерабатывать его, а также заняться посадками подзимних культур.

Заниматься посадкой и пикированием растений с учетом лунного календаря нужно 16–17, 20, 21, 26–31 августа. Полоть и окучивать грядки лучше всего 1–6, 18–21, 26–28 августа. Периоды с 1–6, 17–21, 26–27 августа подойдут лучше всего для опрыскивания растений химией. Для высадки молодых саженцев лучше всего выбрать дни 5, 6, 18–19, 27, 28-29 августа.

Недавно в России прошел день дачника, который празднуется 23 июля. Журналисты Федерального агентства новостей выяснили, когда в стране появились первые дачные поселки — на рубеже XIX–XX веков.

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