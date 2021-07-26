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Украинец раскритиковал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за русский язык в трейлере
Общество
Украинец раскритиковал разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 за русский язык в трейлере
Pr Scr youtube.com  /  Xbox

Киев, 26 июля. Разработчики игры S.T.A.L.K.E.R. 2 проявили неуважение к украинской аудитории, опубликовав трейлер на русском языке, считает автор агентства УНИАН Сергей Коршунов.

Журналист отметил, что очень гордится созданием серии игр на Украине, по-видимому, в отличие от их разработчиков. Коршунов напомнил, что в дебютном трейлере S.T.A.L.K.E.R. 2 можно было увидеть отрывок из поэмы Тараса Шевченко «Катерина».

«Уже в июне 2021-го, спустя месяц после напряженной ситуации с войсками РФ у границ Украины, на выставке E3 студия показывает второй полноценный трейлер… на русском языке. То есть украинцам еле заметную надпись на колбе с мутантом, а всему миру трейлер на русском? И это в такое время!» — написал Коршунов.

Кроме того, журналист обратил внимание на русскую транслитерацию названия города Чернобыль в подзаголовке игры Heart of Chernobyl и наличие украинской локализации. Последнее, по его мнению, выглядит «как кость, брошенная игрокам». Особенно Коршунов остановился на том, что разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 не прокомментировали слухи о привлечении к тестированию рэпера Моргенштерна, который внесен в перечень «угрожающих нацбезопасности Украины» лиц.

Студия GSC Game World показала первый трейлер компьютерной игры в четверг, 22 июля. В коротком двухминутном видео показаны город Припять, парк аттракционов, подземные тоннели и помещения заброшенной больницы.

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украина русский язык s.t.a.l.k.e.r 2
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