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Россиян предупредили об изменении цен на авиабилеты
Общество
Россиян предупредили об изменении цен на авиабилеты
Федеральное агентство новостей  /  Борис Гришин

Москва, 26 июля. Введенные для борьбы с COVID-19 ограничения и кризис привели к значительному росту цен на перевозки, в будущем динамика рынка может стать менее очевидной, считают эксперты.

Во многом рост цен на внутренние направления сдерживается благодаря административным мерам. Президент России Владимир Путин в июле продлил действие пониженной ставки НДС на внутренние перелеты до конца 2022 года. Субсидировать с августа ряд маршрутов внутри России для обеспечения доступных цен поручил премьер-министр Михаил Мишустин.

На внешние направления благоприятные тенденции на рынке внутренних перевозок распространяются слабо, отмечают специалисты. По информации Ассоциации туроператоров России, после возобновления авиасообщения с рядом государств из-за высоких цен на билеты спрос на них растет медленно, сообщает РИА Новости.

По словам аналитика ИФК «Солид» Евгения Миронюка, во многом динамика зависит от эпидемиологической ситуации. Если спрос снова упадет, августовский рост цен на авиабилеты будет минимальным.

Если ситуация с COVID-19 выровняется, авиакомпании могут поднять цены еще на 15-20% в течение года. Традиционно, пострадают более доходные для перевозчиков международные авиаперелеты.

В ходе оперативного совещания со своими заместителями Мишустин заявил, что авиабилеты по специальному тарифу — по фиксированной и сниженной цене — должны стать доступны семьям с детьми уже в августе 2021 года. Кабмин уже утвердил условия предоставления авиакомпаниям субсидий на компенсацию льготных тарифов для поездок семей с детьми, сообщил он.

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