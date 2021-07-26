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«Проамериканская партия»: немцы разгневаны «Зелеными» за критику «СП-2»
Общество
«Проамериканская партия»: немцы разгневаны «Зелеными» за критику «СП-2»
Федеральное агентство новостей

Берлин, 26 июля. Немецкая партия «Союз 90/Зеленые» обещает остановить «Северный поток — 2». Однако жители Германии не оценили опубликованный манифест и раскритиковали политиков.

Депутат Европарламента от партии «Союз 90/Зеленые Сергей Лагодинский представил в немецком издании Die Zeit статью. В ней говорится, что в случае победы в парламентских выборах его фракция остановит газопровод «СП-2» даже в том случае, если он будет завершен. Об этом пишет ИноСМИ.

«Чего добиваются «зеленые», требуя остановить «Северный поток — 2»? Одновременного отказа от русского газа, угля и мирного атома? На чем тогда будет основана наша энергетика?» — выразил сомнение один из читателей.

Другой пользователь предлагает не поддерживать партию на предстоящих выборах. Их опасным планам необходимо помешать.

«Что стало с этой некогда оппозиционной партией? Сегодняшние «зеленые» — это проамериканская партия, которая выставила кандидатом в канцлеры «постоянно лгущую» фрау Бербок!» — возмутился житель ФРГ.

Один из читателей не понимает, как эти политики собираются остановить «СП-2» с юридической точки зрения. Личные пожелания не являются весомым аргументом. По его мнению, партия «Зеленых» ничего не смыслит во внешней политике.

Ранее американские журналисты из издания Politico признали победу российского лидера Владимира Путина над США в битве за «СП-2».

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германия сп-2 Северный поток — 2
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