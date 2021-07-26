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«Большой удачи»: россияне поддержали фехтовальщиков и гимнастов перед Олимпиадой
Спорт
«Большой удачи»: россияне поддержали фехтовальщиков и гимнастов перед Олимпиадой
rusfencing.ru  /  Пресс-служба Федерации фехтования России

Москва, 26 июля. В понедельник, 26 июля, на Олимпиаде в Токио пройдут соревнования в 14 видах спорта, в которых разыграют 21 комплект медалей. Зрители выразили поддержку спортсменам из РФ.

Россияне попытаются взять медали в триатлоне, плавании, стрельбе, прыжках в воду, маунтинбайке, дзюдо и тхэквондо. Однако особенно болельщики надеются на гимнастов и фехтовальщиков.

«Больше всего хочу пожелать удачи нашим гимнастам, она им понадобится. Соперники очень сильны», — отметил Pankratoff.

Пользователь avr212 считает, что удача понадобится саблисткам, поскольку у них тоже серьезные конкуренты в борьбе за медали. В тройку могут войти и Александр Бондарь с Виктором Минибаевым, которые участвуют в прыжках в воду.

«Гимнастика, прыжки в воду, фехтование — наши главные надежды завтра на медали! Успехов всем!» — написала Katerinapv.

Юрий Антонович считает, что российской саблистке Софьей Великой пора брать золотую медаль. Он пожелал ей удачи.

«А где в медальном зачете сборная из соседней страны? Домой уже уехали?» — поинтересовался Антон Кривоногов.

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов поделился мнением о 32-й Олимпиаде, которая продолжается в Токио. Он считает, что летние Игры проходят нечестно.

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