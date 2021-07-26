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«Хуаньцю шибао»: Запад не может победить Россию через силу, а потому прибегает к махинациям
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«Хуаньцю шибао»: Запад не может победить Россию через силу, а потому прибегает к махинациям
Политика
«Хуаньцю шибао»: Запад не может победить Россию через силу, а потому прибегает к махинациям
Федеральное агентство новостей

Пекин, 26 июля. Запад не в состоянии противостоять России с точки зрения вооружения, а потому ищет другие подходы. Теперь он использует махинации, чтобы исказить российскую историю и ее ценности.

Несколько лет назад была опубликована обновленная версия «Стратегии национальной безопасности Российской Федерации». Это показывает, что теперь Москва намерена защищать свою культуру, историю и духовно-нравственные ценности. Об этом сообщает ИноСМИ.

«С точки зрения военной мощи Запад не может победить Россию, поэтому он взял в руки «мягкий нож» (Закулисные махинации. — Прим. ред.). Участились попытки Запада извратить историю России и мира, исказить историческую правду, уничтожить историческую память», — заявил научный сотрудник Института России, Восточной Европы и Центральной Азии Китайской академии общественных наук Чжан Хун.

Он добавил, что после завершения холодной войны Запад пытался продавать свои ценности другим странам. Пропагандируя их так, что они якобы приведут к демократизации.

«Некоторые известные американские ученые подчеркивали превосходство западной христианской культуры. Исходя из этого, Соединенные Штаты начали продвигать теорию «модернизация = вестернизация = американизация», заявляя, что незападные страны обязаны следовать по пути вестернизации и американизации, чтобы осуществить модернизацию», — отметил Хун.

По его мнению, для США это стало долгосрочной стратегией, которая поможет проводить цветные революции внутри других государств. Запад пытается продать молодому поколению в России абсолютную личную свободу, ведет пропаганду гедонизма, насилия и крайнего индивидуализма.

Поправки в Конституцию, которые были приняты в 2020 годы, выделяют защиту семейных ценностей. Особенно это касается брака, который возможен только между женщинами и мужчинами.

«В целом эта версия «Стратегии национальной безопасности России» воплощает новые изменения в международном устройстве, но также отражает то, что Россия придает большое значение культурной безопасности. Обеспечение культурной безопасности — это защита традиционных российских ценностей, защита стабильности и единства российского общества и обеспечение долгосрочного стабильного пути развития России», — подчеркнул автор.

Ранее издание Baijiahao объяснило, какой сигнал Россия направила Западу в День ВМФ. Москва четко дала понять, что располагает современными оборонными возможностями и не допустит внешних нападок.

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